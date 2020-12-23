ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة أمام غرناطة (فيديو)

حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه غرناطة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل البرازيلي كاسيميرو الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 57، ومن ثم سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف الأمام الثاني عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بالعاصمة مدريد.

" كاسميرو "



ريال مدريد 1 - 0 غرناطه



pic.twitter.com/1IFTRNdnei — بث مباريات (@Ij7Ft) December 23, 2020

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ورفع ريال مدريد رصيد بعد هذا الفوز إلى 32 نقطة حصدها من 15 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف خلف المتصدر جاره أتلتيكو مدريد، علما بأن الأخير خاض 13 مباراة فقط حتى الآن.

بينما يشغل فريق غرناطة المركز السابع على سلم ترتيب الليغا برصيد 21 نقطة.

المصدر: RT