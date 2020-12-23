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شاهد.. أسينسيو يصنع هدفا عالميا بعد أن حرمه القائم من هدف خرافي بلمسة سحرية

الرياضة

شاهد.. أسينسيو يصنع هدفا عالميا بعد أن حرمه القائم من هدف خرافي بلمسة سحرية
Reuters /Susana Vera
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تقدم فريق ريال مدريد على ضيفه غرناطة (1-0) في المباراة بينهما مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولمع النجم الملكي ماركو أسينسيو في الدقيقة الـ55 بلمسة سحرية ولعب الكرة بكعب قدمه وكاد أن يفتتح التسجيل لفريقه، لكن القائم حرمه من هدف عالمي.

ولكن أسينسيو الفنان عوض ذلك بعد دقيقتين فقط بتمريرة رائعة لعبها لزميله البرازيلي كاسيميرو الذي تابع الكرة برأسه في شباك غرناطة مسجلا الهدف الأول لأصحاب الأرض، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام غرناطة اليوم
تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام غرناطة اليوم

واحتل ريال مدريد قبل هذا اللقاء المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة حصدها من 14 مباراة، وتخلف بفارق 3 نقاط عن المتصدر جاره في العاصمة أتلتيكو مدريد، علما بأن الأخير خاض 13 مباراة فقط حتى الآن.

بينما يشغل فريق غرناطة المركز السابع على سلم ترتيب الليغا برصيد 21 نقطة.

المصدر: RT 

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