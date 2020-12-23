شاهد.. أسينسيو يصنع هدفا عالميا بعد أن حرمه القائم من هدف خرافي بلمسة سحرية

تقدم فريق ريال مدريد على ضيفه غرناطة (1-0) في المباراة بينهما مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولمع النجم الملكي ماركو أسينسيو في الدقيقة الـ55 بلمسة سحرية ولعب الكرة بكعب قدمه وكاد أن يفتتح التسجيل لفريقه، لكن القائم حرمه من هدف عالمي.

Would have been incredible if this Asensio backheel went in..



pic.twitter.com/xm8NDMVmQs — Real Madrid Analysis (@rmdanalysis) December 23, 2020

ولكن أسينسيو الفنان عوض ذلك بعد دقيقتين فقط بتمريرة رائعة لعبها لزميله البرازيلي كاسيميرو الذي تابع الكرة برأسه في شباك غرناطة مسجلا الهدف الأول لأصحاب الأرض، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

Asensio’s incredible assist to Casemiro..



pic.twitter.com/Qxqn68jpNe — Real Madrid Analysis (@rmdanalysis) December 23, 2020

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واحتل ريال مدريد قبل هذا اللقاء المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة حصدها من 14 مباراة، وتخلف بفارق 3 نقاط عن المتصدر جاره في العاصمة أتلتيكو مدريد، علما بأن الأخير خاض 13 مباراة فقط حتى الآن.

بينما يشغل فريق غرناطة المركز السابع على سلم ترتيب الليغا برصيد 21 نقطة.

المصدر: RT