بيكيه يستفز جماهير ريال مدريد بتصريح جديد

صرح جيرارد بيكيه مدافع برشلونة لكرة القدم بأنه يعتبر هدفه السادس في مرمى ريال مدريد الأفضل في مسيرته، لأنه جاء ضد الغريم التقليدي وبين جماهيره.

وقال بيكيه في تصريحات أدلى بها لصحيفة "آس" الإسبانية: "سأختار الهدف السادس الذي سجلته في شباك ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، لقد كان هدفا تاريخيا لأنه جاء ضد الغريم التقليدي وبين جماهيره".

وحول أسوأ إصابة تعرض لها في مسيرته، قال المدافع الكتالوني: "كانت ضد أتلتيكو مدريد في 2013، قفزت أنا وكوستا ووقعت على الأرض وكسر وركي، غبت حينها لـ3 أشهر لكن اليوم وبعد 6 سنوات لا يمكنني أن أنام إلا على الجانب الأيسر لأن وركي يؤلمني كثيرا على الجانب الآخر".

ويغيب جيرارد بيكيه (33 عاما) عن الملاعب منذ الشهر الماضي، إثر إصابته أمام أتلتيكو مدريد، وتقدر التقارير الصحفية مدة غيابه بثلاثة أشهر، ما لم تحدث أي انتكاسة جديدة.

ومن جهة أخرى، كشف جيرارد بيكيه أنه يأمل في أن يكون رئيساً للنادي الكتالوني خلال السنوات القليلة القادمة، أي بعد اعتزاله، ولكنه شدد على أنه لن يتقدم للانتخابات إلا إذا رأى نفسه جاهزاً لتقديم الإضافة المطلوبة.

وقال مدافع الفريق الكتالوني: "رئيس برشلونة في المستقبل؟ نعم إذا رأيت أنني مستعد لذلك، إنه شيء لطالما أردته، لأنني أود أن أساعد النادي في حياتي".

وأضاف: "سأفعل ذلك إذا رأيت ذات يوم أنه يمكنني المساهمة بأشياء كبيرة لفريقي. الأشياء التي تساعدهم، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن أقدم نفسي للرئاسة. في الوقت الحالي، إنه حلم لطالما حلمت به، لكنني لا أعرف ما إذا كان سيتحقق أم لا. سنرى".

المصدر: وكالات