إيقاف لاعب أتلتيكو مدريد ومنتخب إنجلترا 10 أسابيع لتورطه في فضيحة مراهنات

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم فرض عقوبة على كيران تريبير مدافع منتخب إنجلترا وفريق أتلتيكو مدريد، بالإيقاف لـ10أسابيع وتغريمه بـ70 ألف جنيه إسترليني لمخالفته لوائح المراهنات.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا بشأن إدانة كيران تريبير الظهير الأيمن لأتلتيكو مدريد لخرق قواعد المراهنات.

وأكد الاتحاد الإنجليزي، أن تريبير قام بتسريب معلومات فى عام 2019 بشأن رحيله عن صفوف توتنهام هوتسبير إلى أتلتيكو مدريد، وهو الأمر الذى ساهم في تحقيق بعد المراهنين للأرباح.

ونفى تريبير (30 عاما) ارتكاب سبع مخالفات للائحة الاتحاد الإنكليزي الخاصة بالمراهنات، التي يقال إنها حدثت في يوليو 2018، ولكن تم ثبوت أربع منها خلال جلسة الاستماع الشخصية.

وسيسري الإيقاف في جميع أنحاء العالم وفي جميع البطولات اعتبارا من 23 ديسمبر بعد التقديم للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويواجه تريبير عقوبة الإيقاف لمدة 10 أسابيع إلى جانب تغريمه 70 ألف جنيه إسترلينى، ليغيب اللاعب بشكل أكيد عن مواجهة أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي في ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، إلا أن اللاعب رفض الاتهام وطلب جلسة استماع.

المصدر: وكالات