أخيرا وبعد فراق طويل.. بن سبعيني يلتقي والدته

نشرت شقيقة الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مدافع فريق بوروسيا مونشغلادباخ لكرة القدم صورة للاعب مع والدته، التي لم يرها لأكثر من سنة كاملة.

وظهر بن سبعيني وهو يعانق والدته بحرارة، بعدما أجبرته الظروف على عدم الاجتماع معها في مكان واحد لعام من الزمن.

ويغيب الجزائري عن منافسات ناديه بوروسيا مونشغلادباخ، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان المدرب الألماني ماركو روز، قد أكد أن بطل إفريقيا، لن يكون قادرا على العودة للمنافسة الى غاية بداية العام الجديد.

ويعاني رامي بن سبعيني من أجل استرجاع لياقته البدنية، بعدما أثر عليه فيروس كورونا "كوفيد-19" سلبا.

المصدر: "ennaharonline"