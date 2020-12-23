رونالدو وبونوتشي يقدمان اعتذارهما لجماهير يوفنتوس

قدم كريستيانو رونالدو وزميله في يوفنتوس ليوناردو بونوتشي، اعتذارهما لجماهير اليوفي عن "أسوأ أداء"، بعدما مني فريقهما بأول خسارة له هذا الموسم في الدوري الإيطالي أمام فيورنتينا.

وخاض "البيانكونيري" معظم اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد جناحه الكولومبي خوان كوادرادو بعد ربع ساعة من بداية المباراة التي خسرها على أرضه بنتيجة 0-3 أمام فيورنتينا صاحب المركز الـ18.

وكتب المدافع بونوتشي عبر صفحته على "إنستغرام": "أسوأ يوفنتوس في هذا الجزء الأول من الموسم. أعتذر للجماهير باسمي أولا وقبل كل شيء. لا شيء لأضيفه".

أما رونالدو فانتقد "نتيجة بعيدة عن أن تكون مقبولة"، حيث فشل النجم البرتغالي في زيادة أهدافه الـ12 التي يتصدر بها ترتيب الهدافين في الدوري.

وقال اللاعب البرتغالي الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات على "إنستغرام": "أمس، بأداء ضعيف ونتيجة بعيدة عن أن تكون مقبولة، أنهينا مبارياتنا المقررة لعام 2020، وهو عام مميز من نواح عدة".

وأَضاف "الملاعب الفارغة، بروتوكولات كوفيد، المباريات مؤجلة، والتوقفات الطويلة والروزنامة المزدحمة للغاية".

وتابع "لكن هذا ليس عذرا لأي شيء. نحن نعلم أنه يتعين علينا أن نبذل المزيد، من أجل اللعب بشكل أفضل والفوز بطريقة متواصلة".

إقرأ المزيد

وأكد رونالدو أن "نحن يوفنتوس! ولا يمكننا ببساطة قبول أي شيء أقل من التميز على أرض الملعب! آمل أن يساعدنا هذا التوقف القصير على العودة أقوى وأكثر اتحادا من أي وقت مضى، لأن الموسم لا يزال طويلا، وفي النهاية نعتقد أننا سنحتفل مرة أخرى مع جماهيرنا".

وتوجه إلى الجماهير بالقول "ثقوا بنا وبفريقنا بقدر ما نثق بكم، وسنقدم لكم ما تنتظرونه".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، ويتخلف بفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر الذي يلتقي لاتسيو مساء اليوم الأربعاء في الجولة الـ14 من المسابقة.

المصدر: أ ف ب