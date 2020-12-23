برشلونة ينفي ترك أحد لاعبيه في اسطنبول لسعيه للانتقال لريال مدريد

نفى نادي برشلونة رفضه السماح للاعبه الفرنسي توماس هورتل، بالصعود على طائرة الفريق بعد الهزيمة أمام "أناضولو إيفس" في اسطنبول، أمس الثلاثاء، ضمن الدوري الأوروبي لكرة السلة.

ودان اتحاد لاعبي كرة السلة تصرف النادي بعد أن ذكرت صحيفتا "إلبايس وإلموندو" ووسائل إعلام أخرى، أن اللاعب الفرنسي لم يسمح له بالعودة لإسبانيا بسبب سعيه للانتقال إلى ريال مدريد.

ولكن برشلونة أصدر بيانا اليوم الأربعاء، نفى خلاله معاملة هورتل بطريقة سيئة، مضيفا أنه سافر مع الفريق لخوض المباراة "من أجل حسم مستقبله الاحترافي"، وبعد انهيار المفاوضات تم الاتفاق على عدم عودته مع الفريق.

وقال برشلونة في بيان "لم يتم التخلي عن اللاعب بأي طريقة وحصل على كل التسهيلات - فندق للإقامة ليلة واحدة وتذاكر طائرة وكل الوثائق ذات الصلة - حتى يستطيع العودة إلى برشلونة في اليوم التالي".

وأضاف "في النهاية يرغب النادي أن يعلن أن توماس هورتل ما زال ينتمي إلى برشلونة بينما ينتظر حسم مستقبله في الأيام القادمة".

وقبل أن يصدر برشلونة بيانه، قال اتحاد لاعبي كرة السلة إنه على اتصال بهورتل ويقدم له المساعدة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "في الساعة 00:30 هناك لاعب ترك في مدينة أجنبية. لم يسمح له ناديه بركوب الطائرة".

وأكمل اتحاد لاعبي كرة السلة منتقدا برشلونة على طريقة تعامله مع هورتل بينما تزداد الإصابة بـ"كوفيد-19" في أنحاء العالم: "هل نحن بحاجة حقا لأن نشرح للناس الموقف في الوقت الحالي فيما يتعلق بكوفيد-19؟ هل تبقت أي إنسانية؟".

المصدر: رويترز