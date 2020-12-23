بينها هدف باليد على طريقة مارادونا.. كيف حطم ميسي رقم بيليه التاريخي؟ (فيديو)

حطم قائد نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الرقم التاريخي المسجل باسم بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلية، بعدما سجل هدفا في شباك بلد الوليد (3-0)، أمس الثلاثاء.

وسجل ميسي هدف برشلونة الثالث في الدقيقة 65، لينفرد بالرقم القياسي في عدد الأهداف في صفوف ناد واحد (644 هدفا) الذي كان يتقاسمه مع بيليه.

طريق ميسي لتحطيم رقم بيليه

أحرز ليو أول أهدافه بقميص الفريق الأول لبرشلونة في الأول من مايو عام 2005، حينما تغلب البارسا 2-0 على ألباسيتي في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وتنوعت الطريقة التي سجل بها ميسي أهدافه الـ644 وإن كان أغلبها جاء بالقدم اليسرى المفضلة لـ"البرغوث".

وسجل ميسي 532 هدفا بقدمه اليسرى، و87 هدفا بالقدم اليمنى، و23 هدفا برأسه، وهدفا واحدا بصدره، إضافة إلى هدفه الشهير بيده.

ويعود هدفه الشهير باليد للعام 2007، خلال ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول، حيث سجل ميسي هدفا بعدما تلقى عرضية من الإيطالي جيانلوكا زامبروتا، ليرتقي عاليا داخل منطقة جزاء إسبانيول، ويلمس الكرة بيده قبل أن تتهادى إلى شباك الحارس الكاميروني الشهير كارلوس كاميني.

واحتسب الحكم الهدف على الرغم من احتجاجات لاعبي إسبانيول لإلغائه بداعي لمس ميسي الكرة بيده قبل دخوله الشباك.

We only heard about the 'Hand Of God' as a myth but Maradona made that fairytale a reality. An icon. Rest In Peace Legend. We will never forget 💔 pic.twitter.com/Xcy0Nw8KWn — DEEP (@PopularOnyeka) November 25, 2020

وشبه كثيرون هدف ميسي في شباك إسبانيول، بالهدف الشهير "يد الله"، الذي سجله الراحل دييغو ماردونا بيده في مرمى إنجلترا في مونديال 1986، وأقره حكم تلك المباراة، التونسي علي بن ناصر.

المصدر: RT