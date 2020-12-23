ليفربول يتحرك لضم جناح أستون فيلا وسط مزاعم غضب صلاح

قالت صحيفة "ميرور"، إن نادي ليفربول، دخل السباق للتعاقد مع قائد نادي أستون فيلا، الجناح الإنجليزي جاك غريليش، المطلوب أيضا من قطبي مانشستر "السيتي و"اليونايتد".

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الأداء الرائع الذي قدمه غريليش هذا الموسم، جعل الأندية الثلاثة المذكورة تهتم به، وستحاول التعاقد معه عند فتح سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأشارت إلى أن اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ عمره 25 عاما، جدد في سبتمبر الماضي عقده مع أستون فيلا لمدة 5 أعوام، لكن ذلك لم يمنع أكبر أندية الدوري الإنجليزي من ملاحقته.

وأوضحت الصحيفة، أن تجديد عقد غريليش، سيجعل أستون فيلا يتمتع بموقف تفاوضي قوي لبيع نجمه وقائده بمبلغ كبير.

وخاض غريليش، 13 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف مع 7 تمريرات حاسمة، ويأتي تحرك ليفربول للتعاقد معه، في وقت يكتنف فيه الغموض مستقبل هدافه المصري محمد صلاح.

وتصاعدت التكهنات حول إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول وانضمامه إلى أحد عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، بعدما أجرى الفرعون المصري حوارا مطولا مع صحيفة "آس" الإسبانية، تحدث خلاله عن ريال مدريد وبرشلونة قائلا: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل".

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كما أكد أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي، محمد أبو تريكة، المقرب جدا من صلاح، أن الأخير ليس سعيدا في ليفربول، ويشعر بالضيق لسبب ما.

من جهتها، ذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن صلاح سينهي الموسم الحالي مع ليفربول، ثم سيكون مستقبله على المحك.

المصدر: "ميرور"