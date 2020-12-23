أول تعليق لميسي بعد تحطيمه رقم الأسطورة بيليه
سجل ليونيل ميسي هدفا في مباراة فريقه برشلونة ضد بلد الوليد 3-0، أمس الثلاثاء، لينفرد بالرقم القياسي في عدد الأهداف في صفوف ناد واحد (644 هدفا) الذي كان يتقاسمه مع بيليه.
وفي أول تعليق له على فض الشراكة مع الأسطورة بيليه وتحطيم رقمه القياسي، نشر ميسي صورة له بقميص برشلونة مع الرقم 644 وأرفقها بتعليق: "عندما بدأت لعب كرة القدم لم أكن أعتقد مطلقا أنني سأحطم رقما قياسيا، خاصة مثل هذا الذي حطمته اليوم، والذي كان رقم بيليه".
December 22, 2020
وأضاف النجم الأرجنتيني: "لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساعدني على مر السنين، زملائي في الفريق، عائلتي، أصدقائي، وكل من يدعمني".
𝗦𝗶𝘅! 𝗙𝗼𝗿𝘁𝘆! 𝗙𝗼𝘂𝗿! 🐐 pic.twitter.com/nP1eB8a14m— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 22, 2020
وكان بيليه، أشاد بميسي قبل أيام، عندما عادل رقمه التهديفي القياسي، عبر منشور بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بقوله: "تهانينا لبلوغك سجلا تاريخيا يا ليونيل، أهنئك على مسيرتك الاحترافية الناجحة مع برشلونة، إن قصصا مثل قصصنا عن حب النادي ستصبح نادرة".
المصدر: RT