أول تعليق لميسي بعد تحطيمه رقم الأسطورة بيليه

سجل ليونيل ميسي هدفا في مباراة فريقه برشلونة ضد بلد الوليد 3-0، أمس الثلاثاء، لينفرد بالرقم القياسي في عدد الأهداف في صفوف ناد واحد (644 هدفا) الذي كان يتقاسمه مع بيليه.

وفي أول تعليق له على فض الشراكة مع الأسطورة بيليه وتحطيم رقمه القياسي، نشر ميسي صورة له بقميص برشلونة مع الرقم 644 وأرفقها بتعليق: "عندما بدأت لعب كرة القدم لم أكن أعتقد مطلقا أنني سأحطم رقما قياسيا، خاصة مثل هذا الذي حطمته اليوم، والذي كان رقم بيليه".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساعدني على مر السنين، زملائي في الفريق، عائلتي، أصدقائي، وكل من يدعمني".

وكان بيليه، أشاد بميسي قبل أيام، عندما عادل رقمه التهديفي القياسي، عبر منشور بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بقوله: "تهانينا لبلوغك سجلا تاريخيا يا ليونيل، أهنئك على مسيرتك الاحترافية الناجحة مع برشلونة، إن قصصا مثل قصصنا عن حب النادي ستصبح نادرة".

المصدر: RT