في اجتماعها الأول.. لجنة اتحاد الكرة المصري تتخذ 9 قرارات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء اتخاذ عدة قرارات عقب الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإدارة شؤون "الجبلاية" برئاسة أحمد مجاهد.

ومن ضمن هذه القرارات ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

🔴 في اجتماعها الأول .. لجنة اتحاد الكرة تقرر:

وفسر مصدر في اتحاد الكرة القرار لوسائل إعلام مصرية محلية، حيث أكد أنه صادر للمنتخبات الوطنية سواء كرة القدم أو الشاطئية أو النسائية أو الصالات.

وأضاف المصدر : "المراد من القرار الحفاظ على سلامة جميع أفراد الفرق الوطنية ويخص المباريات والدورات الودية خلال الفترة المقبلة وليس المنافسات الرسمية".

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