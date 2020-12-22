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شاهد.. ملعب كرة القدم يتحول إلى ميدان لمعركة طاحنة

الرياضة

شاهد.. ملعب كرة القدم يتحول إلى ميدان لمعركة طاحنة
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شهدت مباراة فريقي أتليتكو ​​باراناينسي وفلومينينسي ضمن الجولة الختامية للدوري البرازيلي لكرة القدم للشباب تحت 17 عاما، شجارا جماعيا بين لاعبي الفريقين.

ونشب شجار بين لاعبين اثنين في الوقت الإضافي من زمن اللقاء، وسرعان ما تحول إلى شجار جماعي طاحن بين لاعبي الفريقين.

وتدخل الجهازان الفني والإداري للفريقين والشخصيات الرسمية الراعية للمباراة لفض الاشتباك بين اللاعبين.

وانتهت المباراة بفوز فريق فلومينينسي بهدفين مقابل هدف واحد، وتتويجه بلقب بطل البرازيل للمرة الرابعة.

المصدر: وكالات 

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