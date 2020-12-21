الدوري الإنكليزي مهدد بالإيقاف.. بسبب "سلالة كورونا الجديدة"

نقلت صحيفة "تليغراف" البريطانية عن خبراء صحيين أن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، قد يؤدي إلى تأجيل العديد من مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال الخبراء وفقا للصحيفة إن هناك تحذيرات من إيقاف مباريات "البريميرليغ" وأنشطة رياضية أخرى في فترة عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.

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وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في مناطق مختلفة من بريطانيا قادرة على نشر العدوى بشكل أكبر من المعتاد.

وكان الاتحاد الإنكليزي قد سمح في وقت سابق بحضور عدد محدود جدا من الجماهير لبعض مباريات الدوري بعد اتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة.

ويتصدر ليفربول حاليا ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، برصيد 31 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط على وصيفه ليستر سيتي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 15 من "البريميرليغ" يوم 26 و27 من ديسمبر الحالي، في حال لم يصدر قرار بإيقافها.

المصدر: وكالات