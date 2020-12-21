شاهد.. حارس مرمى يتقمص شخصية العملاق نوير لكن النتيجة كارثية!

ارتكب الروسي ستانيسلاف كريتسيوك حارس مرمى فريق بيلينينسيش خطأ قاتلا خلال مباراة فريقه أمام مضيفه ماريتيمو، ضمن الجولة العاشرة من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم.

وخرج كريتسيوك من مرماه بعيدا على طريقة العملاق مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ ومنتخب "المانشافت" لقطع كرة من أمام لاعب الخصم بعد هجمة مرتدة، في الدقيقة 61، إلا أنه أخفق في إبعاد الكرة وعلاوة على ذلك تسبب في عرقلة اللاعب، فأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه الحارس ليخرج مطرودا من الملعب.

ونجح المهاجم البرازيلي دييديريك جويل في اقتناص هدف الفوز الوحيد لفريق ماتيمور، في الوقت القاتل في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع، ليخرج فريق كريتسيوك خاسرا أيضا.

يذكر أن ستانيسلاف كريتسيوك (30 عاما)، حارس مرمى كراسنودار السابق، دافع عن ألوان المنتخب الروسي في مباراتين خلال العام 2016.

المصدر: وكالات