غوارديولا يكشف موقف فريقه من إبرام صفقات في "الميركاتو الشتوي"

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، إنه لا يتوقع أن يبرم فريقه أي صفقات خلال فترة الانتقالات المقبلة رغم مشكلاته الهجومية، وذلك بسبب التأثيرات المالية لجائحة "كوفيد-19" على ناديه.

وردا على سؤال حول إمكانية تحرك فريقه لتعزيز خياراته الهجومية عند فتح سوق الانتقالات الشتوية في الشهر المقبل، قال غوارديولا "لا. لا أعتقد ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة في العالم في الوقت الراهن".

وأضاف المدرب الإسباني المخضرم "جميع الأندية تعاني. وضعنا ليس استثناء في ذلك".

ولم يهز الهداف التاريخي لـ"لسيتي"، المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، الشباك في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي في ظل تراجع مشاركته بسبب الإصابة، بينما أحرز زميله البرازيلي غابرييل جيسوس هدفين فقط.

وأحرز "السيتي"، 19 هدفا في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، أي أكثر بقليل من نصف عدد الأهداف التي أحزرها خلال نفس الفترة من الموسم الماضي (37 هدفا).

ورغم المشكلات الهجومية، يقدم دفاع "السيتي" أداء متميزا.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة مع مباراة مؤجلة، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن المتصدر وحامل اللقب، نادي ليفربول.

المصدر: رويترز