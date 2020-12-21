جنوى يستغني عن مدربه بعد السقوط أمام بينفينتو

استغنى نادي جنوى، عن مدربه رولاندو ماران، بعد 4 أشهر على توليه منصبه، وذلك بعد تعرضه لخسارته الثامنة هذا الموسم أمام بينفينتو 0-2، في المرحلة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأصدر جنوى بيانا اليوم الاثنين، جاء فيه "يعلن نادي جنوى أنه أعفى مدربه رولاندو ماران من منصبه. النادي يشكر المدرب وجهازه الفني على الخدمات التي قدموها".

وذكرت الصحف الإيطالية، أن دافيدي بارلارديني، مدرب جنوى السابق، قد يعود للإشراف عليه للمرة الرابعة في 10 سنوات.

ويحتل جنوى المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 7 نقاط، ولم يفز بأي مباراة منذ أن حقق الانتصار في المرحلة الافتتاحية من الموسم الحالي في سبتمبر الماضي.

المصدر: أ ف ب