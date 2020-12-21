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صلاح يتفاعل مع تتويج مواطنه السبيعي ببطولة "مستر أوليمبيا"

الرياضة

صلاح يتفاعل مع تتويج مواطنه السبيعي ببطولة
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هنأ النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، مواطنه، بطل كمال الأجسام، رامي السبيعي، المتوج بلقب بطولة "مستر أولمبيا 2020".

ونشر صلاح تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، كتب فيها: "ألف مبروك للبطل المصري رامي السبيعي حصوله على بطولة مستر أولمبيا 2020".

وتوج السبيعي، الشهير بـ"بيغ رامي"، أمس الأحد، بلقب بطولة "مستر أولمبيا 2020"، التي تعتبر البطولة الأكبر والأشهر في لعبة كمال الأجسام.

ونال "بيغ رامي" جائزة "مستر أولمبيا"، عندما وقف على خشبة المسرح في مركز "أورانج كاونتي" للمؤتمرات في ولاية فلوريدا الأمريكية.

المصدر: RT

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