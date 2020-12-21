ركلات الجزاء.. ميسي يعادل رقم رونالدو القياسي

تكفل الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتنفيذ ركلة جزاء خلال المباراة التي جمعت فريقه برشلونة بضيفه فالنسيا 2-2، في إطار الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لحساب "MisterChip"، فإن هذه الركلة هي الـ72 التي ينفذها ميسي على مدار مسيرته في الدوري الإسباني.

#OJOALDATO - Messi iguala a Cristiano Ronaldo como jugador con más penaltis lanzados en TODA la historia de La Liga:



72 MESSI y Cristiano

71 Hugo Sánchez

52 Koeman y Penev

45 Dani

43 Quini

42 Tamudo

41 López Ufarte

40 Marañón — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 19, 2020

وذكر الحساب، أن ميسي التحق بذلك بغريمه كريستيانو رونالدو، في صدارة قائمة أكثر مسددي ركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث سبق للنجم البرتغالي أن تكفل بتسديد 72 ركلة جزاء عندما كان يدافع عن ألوان نادي ريال مدريد بين العامين 2009 و2018.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي فشل في تسجيل ركلة الجزاء أمام فالنسيا، لكنه عاد بعد ثوان ليكفر عن خطئه، بعدما تابع كرة برأسه إلى الشباك.

المصدر: matchtv.ru