فاردي يشعل المنافسة على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي (فيديو)

أشعل الإنجليزي جيمي فاردي، الفائز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، المنافسة على الجائزة لهذا الموسم، بعدما قاد ليتسر سيتي للفوز على توتنهام في الجولة الـ14.

وسجل فاردي، هدفا من ركلة جزاء، ليقود ليتسر للفوز على توتنهام بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد.

ورفع فاردي بذلك عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 11 هدفا، ليتقدم للمركز الثاني في قائمة أفضل هدافي المسابقة، مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، جناح نادي توتنهام، والإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين، مهاجم إيفرتون، بينما ينفرد نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، بالصدارة برصيد 13 هدفا.

تجدر الإشارة إلى أن فاردي، توج بجائزة أفضل هداف في مسابقة الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، بعدما سجل 23 هدفا.

المصدر: RT