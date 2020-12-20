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ريال مدريد يقسو على إيبار بثلاثية ويواصل مطاردة جاره أتلتيكو (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يقسو على إيبار بثلاثية ويواصل مطاردة جاره أتلتيكو (فيديو)
Globallookpress Inigo Larreina
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تغلب ريال مدريد على مضيفه إيبار بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثلاثية الفريق الملكي كل من الفرنسي كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز في الدقائق 6 و13 و90+2 على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب الأرض اليتيم كيكي غارسيا في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 29 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو المتصدر والذي لديه مباراتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "الليغا".

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المصدر: RT

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