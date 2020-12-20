البطل الأولمبي أفيربوخ ينشر فيديو لزواجه من ممثلة تصغره بـ22 عاما (فيديو)

نشر البطل الأولمبي الروسي إيليا أفيربوخ البالغ 47 عاما عبر حسابه في "إنستغرام" اليوم الأحد، فيديو من عقد قرانه على الممثلة إيليزافيتا أرزاموسوفا البالغة 25 عاما.

ولم يعلن الثنائي عن موعد ومكان عقد القران، إلا أن بعض التقارير توقعت عقده في موسكو في الـ18 من ديسمبر الجاري عندما أكمل أفيربوخ عامه الـ47، ليصبح "العيد عيدين".

ونشرت أرزاموسوفا أمس الأول فيديو لحبيبها أفيربوخ أثناء رقصه على الجليد وأرفقتها بتهنئة عاطفية له بعيد ميلاده.

Авербух женился на актрисе Арзамасовойhttps://t.co/TF5otoP5iPpic.twitter.com/X7ZwPiv7z6 — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 20, 2020

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وأعلن الثنائي عن ارتباطهما لأول مرة في يوليو الماضي.

يذكر أن أفيربوخ توج بالميدالية الفضية في الرقص الفني على الجليد خلال أولمبياد 2002، ويعمل حاليا مصمم لرقصات التزلج على الجليد ومنتج.

المصدر: gazeta.ru + rsport.ria.ru+ RT