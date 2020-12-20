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الكشف عن اختيار تشيرتشيسوف لأفضل لاعب كرة قدم في روسيا عام 2020

الرياضة

الكشف عن اختيار تشيرتشيسوف لأفضل لاعب كرة قدم في روسيا عام 2020
Reuters
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كشفت صحيفة "سبورت إكسبرس" اليوم الأحد عن اختيار مدرب المنتخب الروسي لكرة القدم ستانيسلاف تشيرتشيسوف، لأفضل لاعب كرة قدم في روسيا عام 2020.

واختار تشيرتشيسوف في المرتبة الأولى حارس مرمى فريق تسيسكا موسكو إيغور أكينفييف.

ورتب المدرب البالغ 57 عاما الأسماء الأربعة الباقية كالتالي:

- أرتيوم دزيوبا (زينيت).

- فيودور كودرياشوف (أنطاليا سبور التركي).

- غيورغي دجيكيا (سبارتاك).

- رومان زوبنين (سبارتاك).

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وللعام الخامس على التوالي تقوم صحيفة "سبورت إكسبرس" بالتصويت على اللاعب الأفضل في روسيا في سنة ميلادية، ويشارك في التصويت مدربون ومدراء فرق وصحفيون من "سبورت إكسبرس" بالإضافة إلى تصويت الجمهور عبر الإنترنت.

تاريخ جائزة أفضل لاعب كرة قدم في روسيا حسب "سبورت إكسبرس":

- فيودور سمولوف (كراسنودار) عام 2016.

-  الهولندي كوينسي بروميس (سبارتاك) عام 2017.

- أرتيوم دزيوبا (زينيت) في العامين الماضيين 2018 و2019.

المصدر: sport-express.ru

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