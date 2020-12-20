"ذي صن": مارادونا أوصى بتحنيط جثته كزعيم الثورة البلشفية فلاديمير لينين

نقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية في تقرير لها اليوم الأحد تصريحا ناريا لماتياس مورلا محامي أسطورة كرة القدم الراحل دييغو أرماندو مارادونا، الذي وافته المنية في 25 نوفمبر الماضي.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن مارادونا طلب في وصيته تحنيط جثته وعرضها في أحد المتاحف على غرار زعيم الثورة البلشفية فلاديمير لينين، حيث جثة الزعيم السوفيتي محفوظة ومعروضة في الساحة الحمراء في قلب العاصمة الروسية منذ عام 1924.

Diego Maradona's body could be dug up, embalmed and displayed like Lenin with his trophies https://t.co/p8FAHaODhRpic.twitter.com/qP6Oc7lDwW — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 20, 2020

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن مارادونا كتب وصيته في الـ13 من أكتوبر الماضي، وجاء فيها: "بعد تحليل عميق أريد أن أعبر عن رغبتي في أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي وعرضه في المتحف".

وأضاف: "أريد أن يتم ذلك وأن أكون محاطا بأكبر قدر من الجوائز والأشياء الشخصية والذكريات الحبيبة لأواصل تلقي المشاعر الطيبة من الناس في ذلك المكان".

Football legend Diego Maradona's body could be displayed with his trophies to allow fans to pay respects https://t.co/dWRjmSd3YIpic.twitter.com/tN8Ci40hgF — Daily Mirror (@DailyMirror) December 20, 2020

وأضافت الصحيفة أن الموضوع قيد النقاش لدى عائلة مارادونا، حيث يتم التفكير في تشييد ضريح له تلبية لرغبته.

المصدر: thesun.co.uk+ لينتا رو