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لياو مهاجم ميلان يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي (فيديو)

الرياضة

لياو مهاجم ميلان يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي (فيديو)
Reuters
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حقق البرتغالي رافائيل لياو مهاجم فريق ميلان البالغ 21 عاما رقما تاريخيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، بتسجيله أسرع هدف في تاريخ المسابقة.

وجاء هدف لياو في شباك المضيف ساسولو بعد 6 ثوان فقط على إطلاق الحكم صافرة بداية المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة الـ13 من "الكالتشيو".

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، فإن هدف لياو هو الأسرع في تاريخ الدوري الإيطالي.

وكان الهدف الأسرع مسجلا باسم اللاعب باولو بوجي الذي سجل بقميص بياتشينزا في ديسمبر عام 2001 بعد 8 ثوان على انطلاق المباراة.

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المصدر: شبكة "أوبتا" العالمية لإحصاءات كرة القدم

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