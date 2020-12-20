نجمة التنس الروسية شارابوفا تعلن زواجها من مليونير بريطاني (صور)

أعلنت نجمة التنس الروسية، ماريا شارابوفا، موافقتها على الزواج من رجل الأعمال البريطاني، ألكسندر جيلكس، حيث نشرت مجموعة صور وفيديوهات تجمعهما عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام".

وعلقت الفائزة بخمس مرات في بطولات "غراند سلام"، على الصور مع خطيبها جيلكس مؤسس شركة المزاد الإلكترونية Paddle8 المتخصصة في بيع الأعمال الفنية: "قلت نعم منذ اليوم الأول الذي التقينا فيه. وكان هذا سرنا الصغير، أليس كذلك؟".

وارتبطت البالغة 33 عاما، والتي فازت بجميع بطولات التنس الكبرى، كما فازت مرتين في دورة رولان غاروس ومرة ​​واحدة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة ويمبلدون وأستراليا المفتوحة، بعلاقة مع رجل الأعمال البريطاني البالغ 41 عاما منذ يناير 2018.

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ويعد جيلكس المؤسس المشارك لصندوق رأس المال الاستثماري "Squared Circles"، وإضافة للمزاد الإلكتروني الذي ترأسه من 2011 إلى 2018.

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، باع المزاد عام 2015 أعمالا فنية بقيمة تزيد عن 140 مليون دولار. وهو أيضا عضو مجلس إدارة أكاديمية نيويورك للفنون.

يولي جيلكس اهتماما كبيرا للأعمال الخيرية، وينظم النشاطات والفعاليات الاجتماعية والفنية مع نجوم مثل مادونا وإلتون جون.

واعتزلت شارابوفا التنس في 26 فبراير من هذا العام، وهي صاحبة شركة "Sugarpova" التي تنتج الحلويات الفاخرة.

وتعد شارابوفا أغنى النساء في الولايات المتحدة حيث تقدر ثروتها بـ 200 مليون دولار، وذلك وفقا لمجلة "فوربس"الأمريكية.

المصدر: eurosport.ru