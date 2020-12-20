وفاة المقاتل سيرجيو دا سيلفا عن عمر يناهز 34 عاما

توفي المقاتل الأمريكي بالفنون القتالية المختلطة سيرجيو دا سيلفا يوم السبت وهو بعمر 34، وتم تأكيد الوفاة من قبل صديقه المقاتل في منظمة UFC جاريد جوردون.

وبحسب موقع Sherdog، رفض فريق إدارة أعمال المقاتل تحديد سبب وفاته احتراما لأسرة الراحل.

وخاض داسيلفا، الملقب بـ Savage، معركته الأخيرة في مايو عام 2018، عندما واجه والتر سميث-كوتيتو، وفاز بالإقصاء في الجولة الثانية، بعد أن ضربه كوتيتو في رأسه.

وفي رصيده 7 انتصارات ضمن بطولة Bellator and Cage Fury Fighting مقابل تسع هزائم. وفي عام 2017 أدين بالسرقة، لكن دا سيلفا هرب من السجن.

المصدر: sherdog.com