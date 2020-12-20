رغم إحرازه لقب دوري أبطال آسيا مدرب أولسان يتخلى عن منصبه

أكد كيم دو-هون مدرب أولسان هيونداي بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم أنه لن يجدد عقده مع النادي رغم قيادته للنادي الكوري الجنوبي إلى التتويج القاري في نهاية موسم متقلب.

وقال المدرب البالغ 50 عاما: "أنا سعيد حقا بأنني اتخذت قرار القدوم إلى قطر. أشعر بالأسف لجماهيرنا التي لم تستطع أن تكون معنا اليوم، لكني أعرف أنهم في غاية السعادة بالنتيجة التي حققناها".

وأضاف: "بالنسبة لي عقدي ينتهي اليوم، ولذلك هذه هي لحظاتي الأخيرة مع النادي. أحتاج إلى بعض الراحة هناك في كوريا".

وقاد كيم أولسان للفوز على بيروزي الإيراني السبت ليمنح النادي لقبه الثاني في دوري الأبطال، وتحقق الانتصار بعد أقل من 6 أسابيع على إخفاقه في تحقيق لقب الدوري الكوري وكأس كوريا الجنوبية.

وسجل جونيور نيجراو هدفين ليمنح أولسان الفوز 2-1 على بيروزي ويقود الفريق الكوري لتحقيق لقبه الأول في دوري الأبطال منذ 2012.

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وازدادت الشكوك حول قدرة كيم على قيادة أولسان للتتويج القاري بعد أن فقد لقب الدوري وكأس كوريا الجنوبية لصالح تشونبوك موتورز.

وقال: "خسرنا لقبين في كوريا وكنا نشعر ببعض خيبة الأمل، لكن منذ القدوم إلى هنا أثبت اللاعبون أن كرة القدم تتعلق بالمتعة والسعادة وأتمنى أن يفوزوا بمزيد من الألقاب في المستقبل".

وتحقق انتصار أولسان في نهاية بطولة مرهقة تمركزت في قطر بعد أن استؤنفت في بيئة منعزلة بالخليج.

وتجاوز فريق كيم متاعبه المحلية ليفوز بتسع مباريات على التوالي في الدوحة، وانضم أولسان بهذا الانتصار إلى تشونبوك ومجموعة مختارة من الأندية فازت بدوري أبطال آسيا مرتين منذ انطلاقه بشكله الجديد في 2002.

المصدر: "رويترز"