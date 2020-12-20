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فيديو يرصد التفاتة "راقية" من ميسي يثير تفاعلا

الرياضة

فيديو يرصد التفاتة
AFP LLUIS GENE
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لقي المشهد الذي حدث الأربعاء الماضي بعد المباراة التي جمعت برشلونة بريال سوسيداد 2-1، والذي رصد تجاوب ميسي مع أحد المشجعين، تفاعلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وانتشر فيديو لمشجع اعترض سيارة النجم الأرجنتيني قائد البرسا وهو في طريقه من الملعب بعد الفوز إلى البيت، قبل أن يخفض ميسي زجاج نافذته ويفاجئ المشجع بتقديم قميصه له.

@fcbkyrylo

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♬ оригинальный звук - Kyrylo
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ولم يستطع المشجع التوقف عن الإشادة بلاعبه المحبوب حتى لوح له ميسي بإيماءة كافية بيده وقال: "هذا كل شيء، حسنا" قبل أن يغادر.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو بسرعة على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" وحقق أكثر من 140 ألف مشاهدة وأكثر من 22 ألف إعجاب.

المصدر: tiktok\fcbkyrylo

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