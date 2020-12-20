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محمد صلاح "البديل" يدخل تاريخ ليفربول برقم قياسي جديد

الرياضة

محمد صلاح
Reuters ADAM DAVY
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دخل المصري محمد صلاح نجم ليفربول إلى أرضية الملعب في الدقيقة الـ57 بديلا لزميله السنغالي ساديو ماني، وأحرز هدفين وصنع آخر من أهداف فريقه السبعة أمام كريستال بالاس، السبت.

وفاز ليفربول بسبعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وحسب شبكة "أوبتا" العالمية، فإن محمد صلاح أول لاعب في تاريخ نادي ليفربول يشارك كبديل ويساهم في ثلاث أهداف في "البريميرليغ".

وانفرد "الفرعون"، بصدارة ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، متقدما بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون)، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام).

المصدر: optasports.com

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