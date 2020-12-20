محمد صلاح "البديل" يدخل تاريخ ليفربول برقم قياسي جديد
دخل المصري محمد صلاح نجم ليفربول إلى أرضية الملعب في الدقيقة الـ57 بديلا لزميله السنغالي ساديو ماني، وأحرز هدفين وصنع آخر من أهداف فريقه السبعة أمام كريستال بالاس، السبت.
وفاز ليفربول بسبعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
#الدوري_الانجليزي— أهداف و مباريات (@mounawa3attt) December 19, 2020
كريستال بالاس 0 × 7 ليفربول | هـدف محمد صلاح pic.twitter.com/ALlnJNonGJ
#الدوري_الانجليزي— أهداف و مباريات (@mounawa3attt) December 19, 2020
كريستال بالاس 0 × 6 ليفربول | هـدف محمد صلاح pic.twitter.com/xZxq3a3Rcj
3 - With two goals and one assist, Mohamed Salah is the first substitute to be directly involved in three goals in a Premier League game for Liverpool. Relentless. pic.twitter.com/Nx26lnnXcE— OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2020
وحسب شبكة "أوبتا" العالمية، فإن محمد صلاح أول لاعب في تاريخ نادي ليفربول يشارك كبديل ويساهم في ثلاث أهداف في "البريميرليغ".
وانفرد "الفرعون"، بصدارة ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، متقدما بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون)، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام).
المصدر: optasports.com