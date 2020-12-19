ثنائية "الأفضل" ليفاندوفسكي تسقط ليفركوزن وتمنح البايرن صدارة "البوندسليغا" (فيديو)

قلب بايرن ميونخ تأخره بهدف أمام مضيفه باير ليفركوزن إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 بالمباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

ويدين بايرن ميونخ بالفضل في الفوز لنجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي المتوج أمس الأول بجائزة اللاعب الأفضل في العام 2020 المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وسجل ليفاندوفسكي هدفي البايرن في الدقيقتين 43 و90+3، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد التشيكي باتريك تشيك في الدقيقة الـ14 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز ضرب الفريق البافاري عصفورين بحجر واحد من خلال إلحاق الخسارة الأولى بباير ليفركوزن هذا الموسم وانتزاع الصدارة منه قبل الاستراحة الشتوية.

وصعد البايرن إلى الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 30 نقطة، فيما تراجع ليفركوزن لمركز الوصيف بعد أن توقف رصيده عند 28 نقطة.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأنهى الفريق البافاري عاما حافلا شهد فوزه بخماسية نادرة بالإضافة إلى الدوري والكأس المحليين، دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر المحلية، وقد خاض خلال عام 2020، 48 مباراة في مختلف المسابقات، فاز في 42 منها، وتعادل في 5 وخسر في مناسبة واحدة فقط.

المصدر: "أ ف ب"