"خفافيش" فالنسيا تفرض التعادل على برشلونة في معقله (فيديو)
فرض فالنسيا التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على مضيفه برشلونة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وافتتح فريق فالنسيا الملقب بـ"الخفافيش" باب التسجيل في الدقيقة الـ29 عن طريق الفرنسي مختار دياخابي، وعادل النتيجة لبرشلونة، قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
#فالنسيا يسجل الهدف الاول— بث مباريات (@Ij7Ft) December 19, 2020
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#برشلونة يسجل هدف التعادل— بث مباريات (@Ij7Ft) December 19, 2020
ميسي 🔥 pic.twitter.com/x9eQzQN8gP
وبعد 7 دقائق على انطلاق الشوط الثاني تقدم الفريق الكتالوني بالنتيجة بهدف مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو، قبل أن يفرض مواطنه ماكسي لوبيز مهاجم فالنسيا التعادل في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء.
#برشلونة يسجل الهدف الثاني— بث مباريات (@Ij7Ft) December 19, 2020
أراوخو رائع 😍❤️🔥 pic.twitter.com/maCvrrxKjS
#الدوري_الاسباني— أهداف و مباريات (@mounawa3attt) December 19, 2020
برشلونة 2 × 2 فالنسيا | هـدف قوميز pic.twitter.com/3oONOIExpi
وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، ورفع فالنسيا رصيده إلى 15 نقطة وصعد إلى المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT