أولسان هيونداي الكوري الجنوبي يتوج بدوري أبطال آسيا على حساب بيرسيبوليس الإيراني (فيديو)
توج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقب بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه في النهائي الذي أقيم على أرضية ملعب الجنوب المونديالي في قطر على بيرسيبوليس الإيراني بنتيجة 2-1.
وافتتح الفريق الإيراني باب التسجيل عن طريق مهدي عبدي في الدقيقة الـ45.
هدف #بيرسيبوليس الايراني الاول على #اولسان الكوري عبر مهدي عبدي د45 #دوري_ابطال_اسيا#بيرسيبوليس_اولسانpic.twitter.com/UiQzg5Ckca— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 19, 2020
وقلب الفريق الكوري الجنوبي النتيجة لمصلحته بتسجيله لهدفين عن طريق البرازيلي جونيور نيغراو في الدقيقتين 45+4 و55 من ركلة جزاء.
هدف التعادل لـ #اولسان الكوري على #بيرسيبوليس الايراني عبر جونيور نيغراو #دوري_ابطال_اسيا#بيرسيبوليس_اولسانpic.twitter.com/hxZY0TlhLo— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 19, 2020
هدف #اولسان الكوري الثاني على #بيرسيبوليس الايراني عبر جونيور نيغراو د55#دوري_ابطال_اسيا#بيرسيبوليس_اولسانpic.twitter.com/vsZw2JpbTb— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 19, 2020
وهذا التتويج هو الثاني للفريق الكوري الجنوبي بلقب المسابقة القارية في تاريخه بعد تتويجه الأول عام 2012، في حين حل بيرسيبوليس وصيفا للمرة الثانية في تاريخه بعد خسارته نهائي المسابقة عام 2018.
تتويج #اولسان هيونداي بلقب #دوري_ابطال_اسياpic.twitter.com/h9RuJD2EO8— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 19, 2020
#شاهد مراسم تتويج #اولسان هيونداي بميداليات الفوز بـ #دوري_ابطال_اسياpic.twitter.com/LXLmv74pVW— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 19, 2020
المصدر: RT