إيتو في حديث خاص لـRT: مهمتنا في قطر تجاوز النجاح التاريخي الذي حققه مونديال روسيا 2018

صرح النجم الكاميروني المعتزل صامويل إيتو، مهاجم برشلونة سابقا، وسفير مونديال قطر 2022 بأن إحدى المهام الأساسية في كأس العالم المقبلة هي تجاوز النجاح اللافت الذي حققه مونديال روسيا.

وقال إيتو خلال لقاء صحفي مع قناة RT، إن كأس العالم لكرة القدم الذي استضافته روسيا عام 2018 هو الأنجح في تاريخ المونديال.

وأضاف سفير مونديال قطر 2022: "أن مهمتنا في كأس العالم المقبلة بعد عامين، ونحن جاهزون لها، هي تجاوز النجاح الكبير الذي حققه مونديال روسيا عام 2018".

وقال إيتو في هذا السياق: "إذا تطلب انطلاق مونديال قطر غدا فنحن جاهزون لذلك، نحنا جاهزون لاستقبال الضيوف وتقديم الأفضل لهم، لا يوجد أي مشكلة لدينا".

وأضاف النجم الذي سيبلغ من العمر في مارس المقبل 40 عاما: " تم بناء أكثر من 15 ملعبا حتى الآن، والعمل قائم على بناء ملاعب أكثر، هذا الشيء لم يفعله أحد حتى الآن (قبل عامين من انطلاق المونديال). بالنسبة لسير الأعمال والتحضيرات لمونديال قطر 2022 لا يوجد شيء مثير للقلق، كل شيء يتم حسب الخطة الموضوعة".

وأضاف إيتو: "نحن ننتظركم جميعا، نتمنى أن تأتوا إلى مونديال قطر وسنقضي جميعا الوقت هنا كعائلة كبيرة، وسيستمتع الجميع ليس فقط بالملاعب بل وبالمدن أيضا".

يذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني افتتح أمس الجمعة ملعب "أحمد بن علي" المونديالي، قبل أن تنطلق على أرضيته المباراة النهائية لكأس أمير قطر والتي رفعها السد على حساب العربي.

وملعب أحمد بن علي والذي كان يحمل اسم "الريان" سابقا هو رابع ملعب مونديالي يتم افتتاحه تحضيرا لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بعد ملاعب خليفة الدولي والجنوب والمدينة التعليمية، كما أن ملعبي البيت والثمامة في المراحل النهائية للبناء.

وتبلغ طاقة استاد "أحمد بن علي" الاستيعابية 40 ألف مقعد، ومن المقرر أن يستضيف 7 مباريات خلال المونديال.

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يذكر أنه بعد عامين سيتم التعرف على المنتخب الذي سيرفع كأس العالم في قطر، حيث سيقام نهائي المونديال في الـ18 من ديسمبر عام 2022.

المصدر: RT