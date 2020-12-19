اتحاد الكرة المصري يبدأ إجراءات إعادة منتخب الشباب من تونس ويشكل لجنة تقصي حقائق

بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني من تونس مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية للشباب.

وخاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة السبت، لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بـ"كوفيد-19" على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.

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وأبدى الاتحاد المصري استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة لإعادة البعثة.



وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري برئاسة المهندس أحمد مجاهد، تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية، والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية، والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية، والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.

المصدر:RT

ناصر حاتم