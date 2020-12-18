الدوري السعودي.. الوحدة والرائد مهددان بحسم نقاط من رصيديهما

هددت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الوحدة بخصم 42 نقطة في حال عدم تنفيذه القرارات الصادرة عن غرفة فض المنازعات في مدة أقصاها 30 يوما من صدور القرار.

وأنذرت اللجنة نادي الرائد بخصم 3 نقاط من رصيده لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات، مشيرة إلى أن جميع العقوبات المنصوص عليها سيتم إسقاطها في حال تنفيذ قرارات المركز.

وبلغ عدد القرارات التي أصدرتها اللجنة اليوم 38 قرارا، للتعرف عليها كاملة اضغط على رابط الاتحاد السعودي لكرة القدم.

#عاجل#لجنة_الانضباط تخصم 18 نقطة من نادي #الوحدة لإمتناع النادي عن تنفيذ خمسة قرارات صادرة من غرفة فض المنازعات . — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 18, 2020

#عاجل#لجنة_الانضباط تخصم 3 نقاط من نادي #الرائد لإمتناع النادي عن تنفيذ قرار صادر من غرفة فض المنازعات. — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 18, 2020

#لجنة_الانضباط تفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لقيام مسؤول نادي #الهلال فهد المفرج بالدخول إلى أرض الملعب. — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 18, 2020

#لجنة_الانضباط تفرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال لغياب مدرب نادي #العين مايكل هاينز سكيب عن المؤتمر الإعلامي بعد نهاية مباراة #العين_القادسية — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 18, 2020

المصدر: صحيفة الرياضية السعودية+ الاتحاد السعودي لكرة القدم