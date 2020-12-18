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الدوري السعودي.. الوحدة والرائد مهددان بحسم نقاط من رصيديهما

الرياضة

الدوري السعودي.. الوحدة والرائد مهددان بحسم نقاط من رصيديهما
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هددت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الوحدة بخصم 42 نقطة في حال عدم تنفيذه القرارات الصادرة عن غرفة فض المنازعات في مدة أقصاها 30 يوما من صدور القرار.

وأنذرت اللجنة نادي الرائد بخصم 3 نقاط من رصيده لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات، مشيرة إلى أن جميع العقوبات المنصوص عليها سيتم إسقاطها في حال تنفيذ قرارات المركز.

وبلغ عدد القرارات التي أصدرتها اللجنة اليوم 38 قرارا، للتعرف عليها كاملة اضغط على رابط الاتحاد السعودي لكرة القدم.

المصدر: صحيفة الرياضية السعودية+ الاتحاد السعودي لكرة القدم

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