الكرملين يعلق على منع بوتين من حضور الألعاب الأولمبية المقبلة

أعرب الكرملين عن أسفه لقرار محكمة التحكيم الرياضية، بمنع الرئيس فلاديمير بوتين من حضور الألعاب الأولمبية وغيرها من الأحداث الرياضية الدولية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، نحن ننظر إلى القرار بسلبية، ولكن في الوقت نفسه، رأى مسؤولو الرياضة لدينا أن المهم هو حصول رياضيينا على الحق في المشاركة بالمنافسات والمحافل الدولية".

وكانت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" قد أعلنت أمس الخميس قرارها بشأن الطعن الذي قدمته الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" في قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا".

وقررت "كاس" حرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم الروسي لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022.

وفي أحد بنود القرار ذكرت المحكمة أن "ممثلي الحكومة الروسية" يمنعون من حضور المسابقات الدولية الكبرى لمدة عامين، ويشمل المنع "الوزراء ونوابهم ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس الاتحاد الروسي".

كما قررت المحكمة إلزام "روسادا" بدفع مليون و270 ألف دولار لـ"وادا" بديلا عن النفقات التي تكلفتها الوكالة الدولية في القضية منذ يناير عام 2019.

«Главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях»



В Кремле прокомментировали запрет Путину посещать Олимпийские игрыhttps://t.co/zayQwyQoSjpic.twitter.com/rGWHk8Spnm — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 18, 2020

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وكانت "روسادا" قد قدمت طعنا لدى "كاس" بقرار اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، الذي صادقت عليه في الـ9 من ديسمبر عام 2019، بإجماع أعضائها الـ12 خلال اجتماع في لوزان، بعد توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها، طلبت فيها إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي (الذي تأجل لصيف 2021 بسبب كورونا)، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

المصدر: rsport.ria.ru