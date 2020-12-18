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أتلتيكو مدريد يعلن إصابة حارسه بفيروس كورونا

الرياضة

أتلتيكو مدريد يعلن إصابة حارسه بفيروس كورونا
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الجمعة، إصابة حارسه الكرواتي إيفو غربيتش البالغ 24 عاما بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن النادي المدريدي في بيانه، أن نتيجة مسحة غربيتش جاءت إيجابية ولا تبدو عليه أية أعراض، وهو ملتزم بالحجر الصحي بمنزله تنفيذا للتعليمات الصحية المعمول بها.

يذكر أن غربيتش، الذي يعتبر الحارس الثاني في أتلتيكو بعد السلوفيني يان أوبلاك، شارك أمس الأول كأساسي مع النادي المدريدي في مباراة كأس ملك إسبانيا أمام كارداسار والتي انتهت بفوز "الروخيبلانكوس" بثلاثية نظيفة.

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المصدر: AtletiArab/twitter

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