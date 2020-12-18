أتلتيكو مدريد يعلن إصابة حارسه بفيروس كورونا
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الجمعة، إصابة حارسه الكرواتي إيفو غربيتش البالغ 24 عاما بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن النادي المدريدي في بيانه، أن نتيجة مسحة غربيتش جاءت إيجابية ولا تبدو عليه أية أعراض، وهو ملتزم بالحجر الصحي بمنزله تنفيذا للتعليمات الصحية المعمول بها.
لاعبنا إيفو غيربيتش جاءت فحوصاته ايجابية. الحارس لا تبدو عليه أعراض مرض كوفيد وهو يلزم الحجر الصحي بمنزله تنفيذا للتعليمات الصحية المعمول بها.— أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) December 18, 2020
يذكر أن غربيتش، الذي يعتبر الحارس الثاني في أتلتيكو بعد السلوفيني يان أوبلاك، شارك أمس الأول كأساسي مع النادي المدريدي في مباراة كأس ملك إسبانيا أمام كارداسار والتي انتهت بفوز "الروخيبلانكوس" بثلاثية نظيفة.
👥 التشكيلة الأساسية— أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) December 16, 2020
هؤلا هم من سيبدأ بهم @Simeone المباراة في هذه المشاركة في منافسة #كأس_الملك 👇
🔴⚪ #آوبا_أتليتي | ⚽ #كارداسار_أتليتيpic.twitter.com/GAHvsvwEmg
⏱ د 90+3 | #كارداسار_أتليتي— أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) December 16, 2020
⏹ نهاية المباراة في مايوركا
🔝 عمل جيد للفريق اجتاز به هذا الدور
💪 فلنواصل!
🔴⚪️ #آوبا_أتليتي |🏆 #كأس_الملكpic.twitter.com/VEwp2nevSJ
المصدر: AtletiArab/twitter