رغم سجله المثالي خارج أرضه.. سولشاير لا يرى فريقه منافسا على لقب البريميرليغ

أحرز ماركوس راشفورد هدفين ليحافظ مانشستر يونايتد على سجله المثالي خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز وقلب تأخره بهدف إلى فوز 3-2 على مضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب الخميس.

لكن مدرب "الشياطين الحمر" أولي جونار سولشاير شدد على أهمية تحسين النتائج على ملعبه لو أراد المنافسة على اللقب.

وانتصر يونايتد في جميع مبارياته الست خارج ملعبه وحصد عددا أكبر من النقاط عما فعل في "أولد ترافورد" حيث فاز مرة واحدة عندما تغلب على وست بروميتش ألبيون الشهر الماضي.

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وقال سولشاير الذي يستضيف فريقه منافسه ليدز يونايتد الأحد المقبل: "نحن بحاجة إلى تحسين نتائجنا على أرضنا".

وتابع: "بالتأكيد الأمر أصبح متشابها داخل وخارج الملعب في الظروف الحالية بسبب عدم وجود الجماهير ويبدو أننا سنواجه هذا الوضع لفترة أطول قليلا، لكن يجب علينا التعود على أولد ترافورد أكثر من الملاعب الأخرى".

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 23 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن ليفربول المتصدر لكنه لعب مباراة واحدة أقل عن حامل اللقب.

المصدر: "رويترز"