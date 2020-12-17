حفل توزيع جوائز "الفيفا" للأفضل في عام 2020 (تغطية مباشرة)

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في مدينة زيوريخ السويسرية، الذي يستضيف حاليا حفل توزيع جوائز "الأفضل لعام 2020".

ويقام الحفل في مقر "الفيفا" خلف أبواب موصدة لأول مرة بسبب فيروس كورونا وينقل عبر الإنترنت، ويقدمه النجم الهولندي السابق رود غوليت والإعلامية الرياضية البريطانية رشمين شودهوري.

📺 البث المباشر لجوائز #TheBest 👑 من FIFA

⏰ ابتداءاً من الساعة 19:00 بتوقيت وسط أوروباhttps://t.co/veuBBPlON9 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020

وكان من المفترض أن يقام حفل "الفيفا" السنوي لتوزيع الجوائز في 21 سبتمبر في مدينة ميلان الإيطالية، لكنه أرجئ إلى 17 ديسمبر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وسيتم اختيار الفائزين من خلال تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ومجموعة تضم أكثر من 200 صحافي، بالإضافة إلى مشجعين استطلعت آراؤهم عبر الإنترنت بين 25 نوفمبر و9 ديسمبر.

🏆 Cristiano, Lewandowski or Messi?

🥇 Bronze, Harder or Renard?

🧤 Alisson, Neuer or Oblak?

🥅 Bouhaddi, Endler or Naeher?

🙇‍♂️ Bielsa, Flick or Klopp?

🙇‍♀️ Hayes, Vasseur or Wiegman?

⚽️ De Arrascaeta, Son or Suarez?



📺 Watch #TheBest Awards LIVE today



ℹ️👉 https://t.co/DOGsTmmbDypic.twitter.com/mQjtcflWFj — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

الجوائز والمرشحون لها:

- جائزة أفضل لاعب: البولندي ربيرت ليفاندوفسكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

- جائزة أفضل لاعبة: الإنجليزية لوسي برونز، الدنماركية بيرنيل هاردير والفرنسية ويندي رينار.

- جائزة أفضل حارس مرمى: البرازيلي أليسون بيكر، الألماني مانويل نوير والسلوفيني يان أوبلاك.

- جائزة أفضل مدرب: الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، الألمانيان هانز فليك ويورغن كلوب.

- جائزة أفضل حارسة مرمى: التشيلية كريستيان إيندلير، الأمريكية أليسا نايهير والفرنسية سارة باونادي.

- جائزة أفضل مدرب/ مدربة سيدات: الفرنسي جان لوك فاسور، الإنجليزية إيما هايز والهولندية سارينا فيغمان.

- جائزة أفضل هدف (بوشكاش): الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، والأوروغويانيان لويس سواريز وجيورجيان دي أراسكايتا.

- جائزة أفضل تشجيع: سيحدد مشجعو كرة القدم الفائز من خلال التصويت على موقع FIFA.com.

- أفضل 11 لاعبا (التشكيلة المثالية/رجال): 55 مرشحا يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية خلال الحفل.

- أفضل 11 لاعبة (التشكيلة المثالية/سيدات): 55 مرشحة يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية خلال الحفل.

- جائزة اللعب النظيف: يتم اختيار الفائز بالجائزة من قبل لجنة من الخبراء يمثلون "الفيفا".

المصدر: RT