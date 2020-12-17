الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتهم كافاني باستخدام مصطلح عنصري

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس مهاجم مانشستر يونايتد، الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني باستخدام مصطلح عنصري في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي في بيانه أن كافاني متهم بانتهاك اللوائح التي تحظر كل "سلوك غير لائق" على شبكات التواصل الاجتماعي، مع الظروف المشددة التي أشار إليها "لون أو عرق أو إثنية شخص آخر".

وأضاف البيان أن أمام كافاني حتى الرابع من يناير المقبل لتقديم دفاعه إلى الاتحاد.

BREAKING: #MUFC striker Edinson Cavani has been charged by the Football Association over a social media post last month. — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 17, 2020

وكان كافاني البالغ 33 عاما رد على تهنئة من أحد أصدقائه عبر "إنستغرام" بالقول: "غراسياس نغريتو"، (شكرا لك أيها الأسود الصغير) بعد الفوز على ساوثهامبتون 3-2 ضمن الدوري المحلي "البريميرليغ" في الشهر الماضي، في مباراة سجل خلالها مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق ثنائية.

وحذف كافاني الرسالة بسرعة، فيما سارع اليونايتد للدفاع عن مهاجمه الجديد، معتبرا أن الكلمة لها دلالات مختلفة في أمريكا الجنوبية.

Edinson Cavani has been charged by the FA with misconduct over an Instagram post including a reference to race.



He has until January 4 to respond, although he has already apologized through an official statement. pic.twitter.com/HJTCGK1Rnb — B/R Football (@brfootball) December 17, 2020

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وتم إبلاغ كافاني بأن هذه المصطلحات تعتبر مهينة في بريطانيا، ما دفعه الى حذف ما كتبه قبل أن يتقدم لاحقا باعتذار قال فيه "الرسالة التي كتبتها بعد مباراة الأحد كانت بمثابة تحية حميمة لصديق، لشكره على التهنئة بعد المباراة".

وأضاف في بيان أنه لم يتعمد على الإطلاق أن يهين أحدا، مضيفا "أنا مناهض لأي لغة وتصرف عنصري وأنا حذفت الرسالة ما أن أعلموني بأنه يمكن فهمها على نحو خاطئ. أود أن أعتذر بصدق عن ذلك".

ورغم تقديم اعتذاره، ذكرت العديد من التقارير أن كافاني مهدد بالإيقاف ثلاث مباريات على الأقل.

المصدر: أ ف ب