تأكيد الموعد الجديد لانطلاق بطولة أستراليا للتنس

كشف إعلان اتحاد اللاعبين المحترفين عن الجدول المعدل لموسم 2021 أن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ستنطلق في الثامن من فبراير متأخرة بثلاثة أسابيع عن موعدها المعتاد.

وتنطلق تصفيات الرجال في البطولة التي كانت مقررة في الأصل في 18 يناير، بين 10 و13 يناير في العاصمة القطرية الدوحة، ثم ينتقل اللاعبون وفرقهم إلى أستراليا للخضوع لحجر صحي إجباري مدته 14 يوما، بحسب ما أشارت الرابطة.

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لكن أستراليا ستستضيف مجموعة من الدورات الإعدادية على غرار كأس رابطة المحترفين "ايه تي بي" المنتظرة.

ويأتي تأجيل بطولة أستراليا ثلاثة أسابيع، بعد موسم كاد فيروس كورونا يدمره وأدى إلى إلغاء بطولة ويمبلدون الكبرى للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، فيما تأجلت بطولة رولان غاروس وأقيمت بطولة الولايات المتحدة وراء أبواب موصدة.

ومن المتوقع السماح للجماهير بحضور المباريات في متنزه ملبورن، في ظل السيطرة الراهنة على الفيروس في ملبورن، لكن على اللاعبين الخضوع لحجر لمدة 14 يوما.

المصدر: "أ ف ب"