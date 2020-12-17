بالفيديو.. فرحة "الأمير الوالد" بفوز ملف الدوحة 2030

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر الحالي عقب إعلان فوز ملف الدوحة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 بنسختها الـ21.

ورصد الفيديو فرحة الملقب بـ"الأمير الوالد"، بعد إعلان رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الشيخ أحمد الفهد الصباح، فوز الدوحة بحق استضافة نسخة 2030 من الآسياد.

وتفوق ملف الاستضافة العائد لقطر على حساب ملف الرياض وذلك وفقا لآلية التصويت المعتمدة، والتي تمثلت بـ26 صوتا عن بعد و19 صوتا من الدول التي تواجدت بمقر حفل الإعلان عن الفائز، أمس الأربعاء.

الحمدين ❤️

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الأمير الوالد وفرحة الفوز بـ #اسياد2030

الفيديو من حساب الشيخ عبدالرحمن بن مبارك في سناب pic.twitter.com/IeKtF9iluA — علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) December 16, 2020

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من جانبها، حصلت الرياض على حق استضافة الألعاب الآسيوية بنسخة عام 2034، حسبما تقرر في الحفل نفسه.

وجرى التصويت خلال الاجتماع الـ39 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، في العاصمة العمانية مسقط.

وفي أول تعليق له، قال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني عن هذا الحدث: "إنجاز جديد للرياضة القطرية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة 2030، كل الشكر لفريقنا الشاب على هذا الأداء الرائع، وتهانينا للزملاء في ملف الرياض 2030 على استضافتهم للدورة عام 2034".

المصدر: "مواقع التواصل الاجتماعي"