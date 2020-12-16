IFAB يوافق على السماح بالتبديل الاستثنائي في حالة واحدة

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، على إجراء تجارب للسماح بتغييرات إضافية في المباريات، في حال تعرض لاعب لارتجاج في المخ، فيما يدرس المجلس البدء فيها خلال الشهر المقبل.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، إنه مستعد لإجراء تجربة العام المقبل خلال أولمبياد طوكيو، بينما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الدوري الانجليزي الممتاز، حريص على تطبيقها في أسرع وقت ممكن.

ويوفر المقترح إجراء تبديلات دائمة للاعبين المشتبه في إصابتهم بارتجاج في المخ، حتى إذا أجرت الفرق كل التبديلات بالفعل.

IFAB approves trials with additional concussion substitutes: https://t.co/A39CsT0Pul — FIFA Media (@fifamedia) December 16, 2020

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وفي الوقت الحالي، يجب على الحكام إيقاف المباراة في حالات الاشتباه في وجود ارتجاج من أجل السماح بفحص اللاعب المصاب الذي يمكنه العودة إلى الملعب فقط بموافقة طبيب الفريق.

وقال مجلس كرة القدم، إنه استشار خبراء في الارتجاجات وفرقا طبية وممثلي اللاعبين ومدربين ومنظمي مسابقات وحكام وخبراء بقوانين اللعبة.

كما أعطى المجلس الضوء الأخضر، لاستمرار قاعدة التبديلات الخمس في المباراة والمعدلة، بسبب تكدس الجدول نتيجة جائحة كوفيد-19، وستمتد القاعدة في المسابقات المحلية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 والمسابقات الدولية التي تنتهي في 31 يوليو 2022.

المصدر: رويترز