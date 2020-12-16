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"فرانس فوتبول" تختار أفضل حكم في تاريخ كرة القدم

الرياضة

AFP PEDRO UGARTE
صورة للحكم الإيطالي المعتزل بييرلويجي كولينا أثناء تحكيمه لنهائي كأس العالم 2002 بين منتخبي ألمانيا والبرازيل
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أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن اختيار الحكم الإيطالي المعتزل بييرلويجي كولينا البالغ 60 عاما أفضل حكم في تاريخ كرة القدم.

وقالت المجلة الفرنسية إن كولينا هو الفائز بجائزة أفضل حكم كرة قدم في التاريخ، فيما جاء في المركز الثاني الإنجليزي كين أستون وثالثا الفرنسي ميشيل فوترو.

وأضافت "فرانس فوتبول": "عندما يتعلق الأمر بالحكام، فإن الاسم الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو اسمه. فمنذ بدايته في عام 1977 حتى وداعه في 2005، كتب كولينا تاريخ كرة القدم".

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وأتمت المجلة الفرنسية: "أشرف كولينا على 240 مباراة بالدوري الإيطالي خلال مسيرته، و109 مباريات دولية، منها نهائي كأس العالم 2002 بين منتخبي ألمانيا والبرازيل".

يذكر أن كولينا أحرز جائزة أفضل حكم في العالم 6 مرات متتالية بين عامي 1998 و2003، حسب الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS".

ويتولى كولينا حاليا رئاسة لجنة حكام "الفيفا".

المصدر: rsport.ria.ru

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