تعيين سام آلارديس مديرا فنيا لفريق وست بروميتش بدلا عن بيليتش المُقال

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي اليوم الأربعاء، تعيين سام آلارديس مدربا للفريق، خلفا لمدربه السابق الكرواتي سلافين بيليتش.

We are delighted to confirm the appointment of Sam Allardyce as our new Head Coach ✍️ — West Bromwich Albion (@WBA) December 16, 2020

وأعلن وست بروميتش العائد إلى دوري الأضواء هذا الموسم، في وقت سابق اليوم إقالة المدرب سلافين بيليتش، بعد بداية متواضعة للموسم، وقال في بيان: "انفصل وست بروميتش ألبيون اليوم عن المدرب سلافين بيليتش".

We would like to thank Slaven and his coaching staff for their efforts in achieving promotion last season and wish them all well in the future. pic.twitter.com/RR1ik0vOk8 — West Bromwich Albion (@WBA) December 16, 2020

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وأصبح بيليتش أول مدرب يفقد منصبه في "البريميرليغ" هذا الموسم، حيث حصد سبع نقاط مع وست بروميتش، وكان انتصاره الوحيد على حساب شيفيلد يونايتد الشهر الماضي، وتعادل في 4 مباريات مقابل 8 هزائم.

وكانت آخر مباراة لبيليتش أمس الثلاثاء، عندما تعادل مع مانشستر سيتي بهدف لكل فريق.

وتولى بيليتش قيادة وست بروميتش في 2019، بهدف قيادة الفريق إلى الصعود من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الأضواء.

المصدر: رويترز