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تعيين سام آلارديس مديرا فنيا لفريق وست بروميتش بدلا عن بيليتش المُقال

الرياضة

تعيين سام آلارديس مديرا فنيا لفريق وست بروميتش بدلا عن بيليتش المُقال
AFP Ian KINGTON
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أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي اليوم الأربعاء، تعيين سام آلارديس مدربا للفريق، خلفا لمدربه السابق الكرواتي سلافين بيليتش.

وأعلن وست بروميتش العائد إلى دوري الأضواء هذا الموسم، في وقت سابق اليوم إقالة المدرب سلافين بيليتش، بعد بداية متواضعة للموسم، وقال في بيان: "انفصل وست بروميتش ألبيون اليوم عن المدرب سلافين بيليتش".

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وأصبح بيليتش أول مدرب يفقد منصبه في "البريميرليغ" هذا الموسم، حيث حصد سبع نقاط مع وست بروميتش، وكان انتصاره الوحيد على حساب شيفيلد يونايتد الشهر الماضي، وتعادل في 4 مباريات مقابل 8 هزائم.

وكانت آخر مباراة لبيليتش أمس الثلاثاء، عندما تعادل مع مانشستر سيتي بهدف لكل فريق.

وتولى بيليتش قيادة وست بروميتش في 2019، بهدف قيادة الفريق إلى الصعود من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الأضواء.

المصدر: رويترز

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