بالأرقام.. نجوم الرياضة في قائمة الأعلى أجرا لعام 2020

ألقت مجلة "فوربس" الضوء على المشاهير الأعلى أجرا لعام 2020، واقتحم نجوم الرياضة لائحة المراكز الـ10 الأوائل رغم انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي هذا العام.

وبات السويسري البالغ 39 عاما، المتوج بـ20 لقبا في بطولات الغراند سلام، ثالث أعلى المشاهير أجرا، بمبلغ وصل إلى 106.3 مليون دولار.

ولم يخسر السويسري روجر فيدرر أرباحه، رغم أنه ظل بعيدا عن الملاعب منذ استئناف النشاط في أغسطس الماضي، بسبب إصابته في الركبة، التي تعرض لها بداية العام الجاري.

🏆💰 'Forbes' saca su TOP 100 celebrities mejor pagadas de 2020:



3⃣ @rogerfederer: 106,3 M



4⃣ @Cristiano: 105 M



5⃣ Messi: 104 M



7⃣ @neymarjr: 95,5 M



9⃣ @KingJames: 88,2 M pic.twitter.com/bY9cQoNFgq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 16, 2020

تلاه على القائمة نجما الكرة المستديرة، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي بعائدات بلغت 105 ملايين دولار و104 ملايين دولار على الترتيب.

وحل البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان في المركز السابع بعائد بلغ 95.5 مليون دولار.

وجاء في المركز التاسع نجم الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة ليبرون جيمس بـ 88.2 مليون دولار.



يذكر أن نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينير تصدرت قائمة "فوربس" السنوية لأعلى المشاهير أجرا لعام 2020، التي لم تتجاوز 23 عاما، لتحقق خلال هذا العام 590 مليون دولار، تلاها مغني الراب كاني ويست، زوج أختها غير الشقيقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، الذي حقق 170 مليون دولار.

المصدر: Forbes