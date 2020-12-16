أول مدرب يفقد منصبه في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم

أعلن وست بروميتش ألبيون الأربعاء إقالة مدربه سلافن بيليتش، بعد بداية متواضعة للموسم واحتلال المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث فاز مرة واحدة في 13 مباراة.

وأصبح بيليتش أول مدرب يفقد منصبه في الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث حصد 7 نقاط مع وست بروميتش، وكان انتصاره الوحيد على حساب شيفيلد يونايتد الشهر الماضي.

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وتعادل وست بروميتش أيضا في أربع مباريات مقابل ثماني هزائم.

وقال النادي في بيان: "انفكت علاقة وست بروميتش ألبيون، اليوم، بالمدرب سلافن بيليتش".

وسيترك المدربون المساعدون لبيليتش مناصبهم بشكل فوري أيضا.

المصدر: "رويترز"