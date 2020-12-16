بالفيديو.. بنزيما ينقذ ريال مدريد من فخ بيلباو

قاد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، فريقه للفوز بنتيجة 3-1على نظيره أتلتيك بيلباو خلال مواجهة الفريقين، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل لريال مدريد توني كروس في الدقيقة (45+2)، وكريم بنزيما في الدقيقتين 74 و90+2، بينما سجل لأتلتيك بيلباو، أندير كابا في الدقيقة 52.

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وتمكن بنزيما من تسجيل هدف التقدم من كرة رأسية عندما استثمر كرة عرضية من داني كارباخال، وشن ريال هجمة مرتدة سريعة أسفرت عن الهدف الثالث عن طريق بنزيما في الوقت بدل الضائع. والهدف هو السادس لبنزيما في الدوري هذا الموسم، والـ13 له في مرمى بلباو.

بذلك لحق الملكي بثنائي الصدارة، ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد، وتساوت أرصدة الفرق الثلاثة بـ 26 نقطة لكل منها، لكن سوسييداد بقي متصدرا أمام اتلتيكو وريال بفارق الأهداف.

المصدر: RT