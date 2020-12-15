إطلاق سراح لاعب أياكس بعد اعتقاله على خلفية عملية طعن

قال مدعون هولنديون إن الشرطة أفرجت يوم الثلاثاء عن كوينسي بروميس مهاجم أياكس أمستردام البالغ 28 عاما بعد اعتقاله قبل يومين لتورطه المزعوم في حادث طعن.

وألقت الشرطة القبض على بروميس أمس الأول فيما يتصل بحادث طعن تعرض له شخص في يوليو الماضي في مدينة مجاورة لأمستردام.

وقال المدعون إن لاعب إشبيلية وسبارتاك موسكو السابق لا يزال من المشتبه بهم في القضية في انتظار انتهاء التحقيقات لكن لا يوجد سبب لاحتجازه.

📝 - Quincy Promes has been released from jail, but remains an official suspect in the case. [via @MikeVerweij] pic.twitter.com/1gBPqXnAae — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) December 15, 2020

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ونفت محامية بروميس في بيان يوم الأحد أي دور لموكلها في هذا الحادث المزعوم.

وقالت تقارير صحفية نقلا عن شهود إن حادث الطعن وقع خلال تجمع عائلي نظمه بروميس في مقر شركة يملكها وإن اللاعب الهولندي تشاجر مع أحد الأقرباء وقام بطعنه بعد ذلك.

وقالت الشرطة إن الضحية أصيب بجروح خطيرة وإنه تقدم ببلاغ الشهر الماضي.

المصدر: رويترز