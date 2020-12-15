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الاتحاد المصري يعلن عقوبة رمضان صبحي بعد واقعة طرده

الرياضة

الاتحاد المصري يعلن عقوبة رمضان صبحي بعد واقعة طرده
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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس، مازن مرزوق، الثلاثاء، عدة عقوبات، بعد مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقررت اللجنة، إيقاف رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، مباراة واحدة، بعد طرده أمام الاتحاد السكندري، لحصوله على إنذارين.

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الجملة التي تسببت في طرد رمضان صبحي في مباراته الأولى مع بيراميدز بالدوري المصري

ويغيب رمضان صبحي، وفقا لهذه العقوبة عن مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها بعد غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري.

كما تقرر إيقاف علي ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، مباراة واحدة، وتغريمه 20 ألف جنيه لطرده أمام الإسماعيلي.

وقررت اللجنة أيضا إيقاف طارق أبوالليل، المدير الإداري للإسماعيلي، مباراة واحدة، وتغريمه 20 ألف جنيه، لطرده أمام المصري.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"

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